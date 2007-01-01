جامعة هامبورج تنهى التعاون مع معهد كونفوشيوس الصينى

قررت جامعة هامبورج الألمانية إنهاء تعاونها مع معهد كونفوشيوس، الذي يقوم بالترويج للثقافة الصينية.وقالت متحدثة باسم اللجنة التنفيذية للجامعة "تم إبلاغ مقر معهد كونفوشيوس باعتزام (الجامعة) وقفاتفاقية التعاون المبرمة عام 2007".وأوقفت الجامعة أيضًا عضويتها في معهد كونفوشيوس في جمعية جامعة هامبورج، اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل.يذكر أنه تم تأسيس معهد كونفوشيوس في هامبورج بناء على الاتفاقيتين، وكل منهما منفصل عن الآخر.وأرجعت اللجنة التنفيذية للجامعة سبب إنهاء التعاون إلى "التغير في السياسة الصينية تجاه العلم".وأشارت إلى أن المثال على ذلك هو حذف بنود الحرية العلمية من المبادئ التوجيهية بالعديد من الجامعات الصينية.