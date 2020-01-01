الصحة المكسيكية تسجل 737 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 737 وفاة و7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 378285 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 42645.وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات، بعد تراجع نسبي قبل أسبوعين.وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيًا توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.وصرح هوجو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، في وقت سابق بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عددا من المسؤولين السابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بسبب طريقة معالجتها للجائحة.