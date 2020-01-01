بدء التحقيق مع الأب قاتل أطفاله الثلاثة بإلقائهم أمام قطار فى ملوى

بدأت نيابة بندر ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق مع المتهم بقتل أبنائه الثلاث، بإلقائهم أمام قطار، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث الأطفال الـ3.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة منذ عام وجاء إلى المنزل وأخذ الأطفال وخرج بهم ثم ألقاهم أمام قطار، وعقب ذلك رشق الأهالي بالطوب والحجارة محاولًا الهرب لكنهم نجحوا في الإمساك به وتسليمه لرجال الشرطة، وتم نقل جثث الأطفال لمشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة.وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال.انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عامًا، سائق مقيم بمعصرة ملوي بالتخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجهًا إلي القاهرة.وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليًا، وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر 6 سنوات، ومنة 4 سنوات إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.