حظك اليوم.. برج القوس السبت 25 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت 25 يوليو 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات، وتتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا إيجابيًا في خلق بعض الفرص.عاطفيًا: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيدًا، لأنك قد تكتشف يومًا ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصًا على مصلحتك.صحيًا: لا تنفعل إزاء أيّ أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارهاقًا واضحًا، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.