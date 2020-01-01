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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليونان عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: دليل على ضعف تركيا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:57 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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اعتبرت أثينا أنّ قرار تركيا تحويل آيا صوفيا لمسجد هو علامة "ضعف"، في وقتٍ قرعت كنائس اليونان أجراسها احتجاجًا على هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في بيان، إنّ "ما يحدث (في إسطنبول) في هذا اليوم ليس استعراض قوّة، بل دليل ضعف".

وأضاف أنّ هذه الخطوة لن "تخفّف من إشعاع معلم تراثي عالمي".

وتابع ميتسوتاكيس "بالنسبة إلينا نحن المسيحيّين الأرثوذكس خصوصا، إنّ آيا صوفيا اليوم هي في قلوبنا أكثر من أيّ وقت مضى، إنّها حيث تخفق قلوبنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان قد شارك، ظهر الجمعة، في أوّل صلاة تُقام في آيا صوفيا، عقب تحويلها المثير للجدل إلى مسجد.

وفي منتصف النهار، دقّت كنائس اليونان أجراسها ونكّست أعلامها احتجاجًا على ما وصفه رئيس الكنيسة الأرثوذكسيّة اليونانيّة ورئيس أساقفة أثينا البطريرك إيرونيموس "عملًا غير مقدّس لتدنيس" الكاتدرائية السابقة.

وفي 10 يوليو، ألغى مجلس الدولة التركي، المحكمة الإداريّة العليا في البلاد، قرارًا يعود إلى عام 1934 بتحويل آيا صوفيا إلى متحف.

ثمّ أمر إردوغان بإعادة فتح المعلم الذي يعود إلى القرن السادس أمام المصلّين المسلمين، ما أثار غضب المجتمع المسيحي وزاد توتّر العلاقات مع اليونان الحليفة في حلف شمال الأطلسي.

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