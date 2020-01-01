حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 25 يوليو 2020

الحمل



الثور

الجوزاء

السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئًا وغامر.عاطفيًا: يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جدًا.صحيًا: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة، فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسيًا.مهنيًا: تحقق تقدمًا ملموسًا اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي وتتأهل لمنصب جديد.عاطفيًا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة؛ لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.صحيًا: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع.مهنيًا: تبستم لك الاقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.عاطفيًا: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأسًا على عقب، وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك.صحيًا: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة لآلام الظهر.مهنيًا: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقًا لبعضهم الآخر، أو تراجعًا عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاءعاطفيًا: تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب وده، فتؤمنه على أسرارك لاستعادة الثقة بينكما.صحيًا: أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك.مهنيًا: تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء.عاطفيًا: تصرفاتك الطائشة قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية.صحيًا: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة.مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.عاطفيًا: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئًا عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.مهنيًا: وصول القمر الى برجك، يساندك ويجعلك تتقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع، يضمن لك مستقبلًا مشرقًا ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس.عاطفيًا: تخفّ الانفعالات العاطفية، وتكون بحاجة الى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين، الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء.صحيًا: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير، بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.مهنيًا: أنصح لك التحلّي بالهدوء، وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.عاطفيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، حاول النهوض مجددًا، فالأسلحة اللازمة بين يديك.صحيًا: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يوميًا.مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات، وتتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا إيجابيًّا في خلق بعض الفرص.عاطفيًا: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيدًا؛ لأنك قد تكتشف يومًا ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصًا على مصلحتك.صحيًا: لا تنفعل إزاء أيّ أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارهاقًا واضحًا، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.مهنيًا: تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة، لكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.صحيًا: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية، بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.مهنيًا: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحًا كبيرًا على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام.عاطفيًا: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشًا حاميًا لكنه بنّاء ومفيد.صحيًا: ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءًا.مهنيًا: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدًّا عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع.عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر مليًا قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.صحيًا: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك.