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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 25 يوليو 2020

السبت 25/يوليه/2020 - 07:39 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:


الحمل
مهنيًا: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئًا وغامر.
عاطفيًا: يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جدًا.
صحيًا: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة، فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسيًا.

الثور
مهنيًا: تحقق تقدمًا ملموسًا اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي وتتأهل لمنصب جديد.
عاطفيًا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة؛ لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
صحيًا: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع.

الجوزاء
مهنيًا: تبستم لك الاقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.
عاطفيًا: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأسًا على عقب، وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك.
صحيًا: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة لآلام الظهر.

السرطان
مهنيًا: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقًا لبعضهم الآخر، أو تراجعًا عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء
عاطفيًا: تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب وده، فتؤمنه على أسرارك لاستعادة الثقة بينكما.
صحيًا: أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك.

الأسد
مهنيًا: تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء.
عاطفيًا: تصرفاتك الطائشة قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية.
صحيًا: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة.

العذراء
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.

عاطفيًا: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئًا عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.
صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.

الميزان
مهنيًا: وصول القمر الى برجك، يساندك ويجعلك تتقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع، يضمن لك مستقبلًا مشرقًا ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس.
عاطفيًا: تخفّ الانفعالات العاطفية، وتكون بحاجة الى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين، الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء.
صحيًا: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير، بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.

العقرب
مهنيًا: أنصح لك التحلّي بالهدوء، وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.
عاطفيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، حاول النهوض مجددًا، فالأسلحة اللازمة بين يديك.
صحيًا: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يوميًا.

القوس
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات، وتتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا إيجابيًّا في خلق بعض الفرص.
عاطفيًا: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيدًا؛ لأنك قد تكتشف يومًا ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصًا على مصلحتك.
صحيًا: لا تنفعل إزاء أيّ أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارهاقًا واضحًا، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.

الجدي
مهنيًا: تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة، لكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.
عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.
صحيًا: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية، بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.

الدلو
مهنيًا: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحًا كبيرًا على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام.
عاطفيًا: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشًا حاميًا لكنه بنّاء ومفيد.
صحيًا: ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءًا.

الحوت
مهنيًا: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدًّا عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع.
عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر مليًا قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.
صحيًا: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك.

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