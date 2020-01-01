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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 5 وفيات و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 01:45 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 35097 حالة، بعد تسجيل 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر البيان، أن عدد الإصابات بالفيروس زاد بمقدار 252 حالة ليصل مجموع المصابين إلى 245338 إصابة.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة في البلاد انخفض 103 حالات إلى 12301 حالة، تتلقى 759 منها العلاج بالمستشفيات من ضمنهم 46 مريضًا فقط في العناية المركزة.

وأفاد البيان، أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 198192 شخصًا بعد شفاء 350 حالة.

وأصدر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، قرارًا ينص على فرض الحجر الصحي على القادمين من رومانيا وبلغاريا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحة الإيطالية، إن سبيرانزا وقع على قرار جديد يقضي بفرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على القادمين من رومانيا وبلغاريا.

وتطلب إيطاليا في الوقت الراهن من الأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنجن» خضوعهم للحجر الصحي.

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