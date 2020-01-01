السلطات الأمريكية تتهم الصين بالتجسس وتنزع أبواب قنصليتها فى هيوستن

توجهت مجموعة من عملاء اتحاديون أمريكيون وسلطات إنفاذ القانون المحلية إلى مجمع القنصلية الصينية في مدينة هيوستن، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت بعد أمر صدر الثلاثاء وقامت بإغلاقها.كان مسؤولون أمريكيون قالوا إن القنصلية كانت جزءً من جهود تجسس صينية كبيرة باستخدام بكين مرافق دبلوماسية في جميع أنحاء الولايات المتحدةودخلت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، والشاحنات، وشاحنتين تتحلى باللون الأبيض، وعربة أقفال إلى مكان القنصلية، فيما تواجد متابعون وكاميرات محطات إخبارية.وفي وقت سابق تداولت أنباء عن قيام مجموعة رجال بتحطيم الباب الخلفي لمبنى القنصلية الصينية المغلقة في مدينة هيوستن الأمريكية، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وأفاد شهود عيان، أنه يبدو علي هؤلاء الأشخاص أنهم مسؤولون أمريكيون وهم مزودون بأدوات إلكترونية وعتلات استخدموها في خلع الباب الخلفي للقنصلية.