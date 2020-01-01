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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعتزم ترشيح مستشار لترامب لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

السبت 25/يوليه/2020 - 04:11 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن مسؤول أمريكي كبير أنّ الولايات المتّحدة قرّرت ترشيح كريس ليدل، مستشار البيت الأبيض وحليف الرئيس دونالد ترامب، لتولّي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وليدل الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والنيوزيلندية، هو مسؤول حكومي كبير يشغل حاليًا منصب نائب كبير موظّفي البيت الأبيض ويتمتّع بخبرة دولية كبيرة.

والمرشّح الأمريكي لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية تخرّج في جامعة أكسفورد، وكان الأمين العام الحالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكسيكي أنخيل جوريا أعلن في أوائل يوليو أنّه لن يترشّح لولاية رابعة.

وتبدأ عملية اختيار الأمين العام الجديد في الأول من أغسطس.

وسينتخب أعضاء مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأمين العام المقبل لولاية مدّتها خمس سنوات تبدأ في يونيو 2021.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتّخذ باريس مقرًا وتضمّ دولًا متطوّرة بشكل رئيسي، دورها استشاري بالدرجة الأولى، لكنّها تمكّنت من تعزيز هذا الدور بانخراطها في ورشة تقنية للغاية في مجال مكافحة التهرّب الضريبي أو بإصدارها تقارير بات الخبراء يترقّبونها بفارغ الصبر، مثل تقييم النظم المدرسية (بيزا).

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