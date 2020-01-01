بطولة دينا الشربينى.. تفاصيل أول فيلم مصرى 3D

قال الفنان محمد الصاوي، إن جرى الانتهاء من تصوير أول فيلم مصري 3D، بتكلفة أكثر من 50 ألف جنيه.وأضاف "الصاوى"، خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة TeN، أن الفيلم بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، ومن إنتاج شركة "أوسكار".وتابع: "الفيلم تكلف أكثر من 50 مليون جنيه، وجارٍ تجهيزه للعرض قريبا بعد استقرار الأوضاع في ظل أزمة كورونا".وفي سياق مختلف، قال إن التحاقه بمعهد الفنون المسرحية جاء بعد توصية من الفنان القدير أمين الهنيدي.