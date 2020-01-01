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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الولايات المتحدة تقترح تدشين خط اتصال مع روسيا بشأن أمن الفضاء

السبت 25/يوليه/2020 - 02:19 ص
كريستوفر فورد
كريستوفر فورد
وكالات
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اقترحت الولايات المتحدة تدشين خط اتصال مع روسيا لبحث قضية أمن الفضاء ولتفادي وقوع أي حوادث في هذا المجال.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، كريستوفر فورد، في مؤتمر صحفي: "يجب أن تكون لدينا إمكانية للاتصال في حال وقوع أي مشاكل محتملة، حيث قد يكون سوء الفهم".

وأضاف فورد أن هذا الموضوع سيناقش خلال المشاورات حول الأمن الاستراتيجي في فيينا الأسبوع المقبل.

كما اعتبر فورد المبادرات الروسية – الصينية لعدم نشر الأسلحة في الفضاء غير بناءة، حيث تعتقد واشنطن بأنه من الصعب تحديد مصطلح "الأسلحة الفضائية" ورصد استخدامها.

وحذر الدبلوماسي الأمريكي من أن واشنطن سترد على "التهديدات" في الفضاء، قائلا إن "سياستنا تقوم على الإنذار والردع، وفي حال الضرورة سنرد بالطريقة المناسبة على ما يشكل خطرا على مواقعنا في الفضاء وعناصر بنيتنا التحتية الفضائية".

وأضاف أنه "في حال وجود مثل هذه التهديدات سنحتفظ بحق الرد بالطريقة وفي المكان والزمان التي سنراها مناسبة".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها اختبرت قمرا للرصد، تمت بواسطته مراقبة قمر روسي آخر عن مسافة قريبة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينجسلي، يوم الخميس، إن هذا الموضوع سيكون الرئيسي أثناء المشاورات حول الأمن الاستراتيجي في فيينا.

يذكر أن آخر مشاورات روسية – أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي جرت في فيينا في 21 و22 يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة الأسبوع القادم.

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