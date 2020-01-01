المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران يزور تونس

قام براين هوك، مبعوث واشنطن الخاص إلى إيران، والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بزيارة عمل إلى تونس.وقالت الخارجية التونسية، إن جلسة عمل التأمت مع الدبلوماسي الأمريكي بمقر الوزارة، تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة وسبل مزيد دعمها وتطويرها، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية، من بينها الوضع في الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الليبية، حيث أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع بما يضمن أمن ليبيا واستقرارها.كما أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجلس الأمن بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعماله في الفترة القادمة بما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.وأشادت تونس بمتانة العلاقات مع الولايات المتحدة وما تتميز به من طابع استراتيجي، معربة عن حرصها على مزيد الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين في شتى المجالات.ونوهت وزارة الخارجية بالدعم الأمريكي المتواصل لتونس.من جهته، جدد الدبلوماسي الأمريكي تأكيد دعم بلاده لتونس وحرصها على تعزيز الشراكة بين البلدين.