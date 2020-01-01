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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الأوقاف يحذر من التحريض ضد الدولة

السبت 25/يوليه/2020 - 03:50 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أحلام عبدالرحمن
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى لن تقام إلا من مسجد السيدة نفسية، وبعدد محدود، مشيرًا إلى أن تكبيرات العيد يمكن سماعها من مكانين فقط، مسجدة السيدة نفسية، ومن إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، لن يسمح بصلاة العيد من أي ساحة ولا أي مكان عام ولا خاص.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق وزارة الصحة بشأن موعد عودة صلاة الجمعة، موضحًا أنه بمجرد إعلان لجنة إدارة الأزمة أنه يمكن الصلاة في المساجد، سيتم ترتيب الإجراءات.

وبالنسبة لشائعة قصر خطبة الجمعة لـ 7 دقائق فقط، قال الوزير إن مرددي الشائعات يهدفون الشائعات للترويج أن الدولة ضد الدين.

وأردف: «عايز يقولك الحق دول بيحاربوا الدين، حتى خطبة الجمعة عاوزين يخلوها 7 قائق، وأنا أحذر من الانجرار وراء الشائعات».

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه بدأ اجتماع بوكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسكندرية والبحيرة، ومطروح، ويوم الأحد سيكون هناك اجتماعًا موسعًا بالفيديو كونفرنس.

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