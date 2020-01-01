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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 55891 إصابة و1156 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:18 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل نحو 56 ألف إصابة و1156 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55891 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2433366.

وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن سجلت في البلاد يوم 21 يوليو 41008 حالات، وفي 22 يوليو 67860، وفي 23 يوليو 59961.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1156 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 85238.

وشهدت البرازيل بالتالي تراجعا طفيفا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا رغم أنها مستمرة في تجاوز الـ1000 حالة يوميا، حيث سجلت في البلاد يوم 21 يوليو 1367 وفاة، وفي 22 يوليو 1284، وفي 23 يوليو 1311.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية عموما.

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