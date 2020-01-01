مجموعة أشخاص يحطمون بابًا للقنصلية الصينية المغلقة فى هيوستن الأمريكية

حطم مجموعة رجال في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، الباب الخلفي لمبنى القنصلية الصينية المغلقة في مدينة هيوستن الأمريكية، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وأفاد شهود عيان، أنه يبدو علي هؤلاء الأشخاص أنهم مسؤولون أمريكيون وهم مزودون بأدوات إلكترونية وعتلات استخدموها في خلع الباب الخلفي للقنصلية.ورفض هؤلاء الرجال الإجابة عن أسئلة صحفيين كانوا في المكان حول هويتهم، لكن المجموعة نفسها شوهدت خلال إقفالها الباب الأمامي للقنصلية.و حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" سبق أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها طالبت السلطات الصينية بإغلاق قنصليتها في هيوستن، قائلة إن هذا القرار، لذي تم تطبيقه في وقت سابق اليوم، جرى اتخاذه "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والبيانات الشخصية للأمريكيين".وردا على هذه الخطوة أعلنت وزارة الخارجية الصينية إبلاغها السفارة الأمريكية لدى بكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين.وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونج كونج، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.