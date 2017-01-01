المغرب يمنع أداء صلاة عيد الأضحى بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت.وذكرت الوزارة، في بيان لها، "أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطًا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال - بداية وقت الظهر".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.