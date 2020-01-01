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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انضمام الطائرة السابعة من طراز إيرباص «A320 Neo» لأسطول «مصر للطيران»

السبت 25/يوليه/2020 - 12:09 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الطائرة السابعة من طراز (A320neo)، والتي تحمل حروف تسجيل (SU-GFP)؛ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.

وهذه هي الطائرة السابعة من هذا الطراز من إجمالي 8 طائرات متعاقد عليهم، وتصل الأخيرة خلال هذا العام.

ويعد هذا الطراز من الطرازات ذات المدي المتوسط الذي يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز قدرتها التنافسية؛ لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة واقتصاديات في التشغيل، إذ يوفر هذا الطراز مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ (Live TV)، التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى هيكل يعد الأوسع ضمن فئته.

وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.

وتمتاز (A320neo) بمستويات منخفضة من الانبعاثات؛ فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، هذا بخلاف تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

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