كاملة أبو ذكرى: محمد رمضان موهوب ويستطيع تجسيد شخصية الراحل أحمد زكى

علقت المخرجة كاملة أبو ذكري، على تجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الراحل أحمد زكي، قائلة:" إن رمضان ممثل جميل وموهوب، ويمكنه تجسد شخصية الفنان أحمد زكي"وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "ten"، أنها بدأت العمل فيما يخص تنفيذ أحد روايات نجيب محفوظ إلى فيلم، معقبة: "مستنيه كاتبة الفيلم مريم نعوم تنتهي من كتابة النسخة الأولى من السيناريو، لافتة إلى أن النسخة الأولى من السيناريو ستكون جاهزة في أول أغسطس، ومن ثم سيتم العمل على اختيار الأدوار".وتابعت: "مش حاسة بانتعاش حقيقي في الحركة السينمائية، احنا كنا بنعمل 100 فيلم في السنة، وكنا بنبقي موجودين في أهم المهرجانات إللي في العالم".وأكدت أن الحالة السينمائية لدينا متدهورة، متمنية دعم الدولة السينما الفترة المقبلة بشكل كبير وحقيقي، لأن السينما وجهة كبيرة للبلاد.