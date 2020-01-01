انتهاء اليوم الأول من البحث دون العثور على جثامين الغرقى بخليج السويس

بعد مرور أكثر من ٨ ساعات من عمليات البحث المكثفة، أملًا في العثور على جثامين الشباب الثلاثة الغرقى بمياه خليج السويس، انقضى اليوم الأول من البحث دون العثور على المفقودين وانصرفت فرق الإنقاذ النهري والحماية المدينة ومسئولي محافظة السويس ومديرية الأمن.وقال مصدر أمني بالسويس، فرق الانقاذ ستواصل عمليات البحث عن الشباب الثلاثة الذين فقدوا اليوم، بإحدى المناطق المفتوحة غير المخصصة للسباحة بمنطقة الأدبية بطريق السويس العين السخنة.وكان 6 شباب قد استقلوا سيارة نقلتهم من مدينة العبور بمحافظة القليوبية للسويس، ونزلوا للسباحة بإحدى المناطق البحرية المفتوحة غير المخصصة للسباحة، فخرج ثلاثة وفقد ثلاثة تراوحت أعمارهم بين 16 و20 عاما، شقيقان ومرافق لهما.