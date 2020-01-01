جامعة طنطا ترد على شائعة وفاة رئيسها

نفت جامعة طنطا، شائعة وفاة رئيسها الدكتور مجدي سبع، وأكدت الجامعة، في بيان لها للرد على هذه الشائعة، أنه لا صحة للشائعة ورئيس الجامعة بخير ويمارس مهام عمله، وأن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.وكانت بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت خبر وفاة رئيس الجامعة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب وفاة شقيقته في الشهر قبل الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإداري، بخالص التعازي والمواساة في وفاة شقيقة رئيس الجامعة.