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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. انطلاق إمتحانات الشهادة الفنية بالوادى الجديد

السبت 25/يوليه/2020 - 01:46 ص
صلاح مرغني
صلاح مرغني
محمد مهدي
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أنهى قطاع تعليم الوادى الجديد استعداداته لإطلاق امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى مدارس التعليم الفني الثانوية نظام الثلاث سنوات وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد إنتشار فيروس كورونا، حيث سيتم بدء الإمتحانات اليوم السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر حتى ١٣ من أغسطس المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد صلاح مرغني، إن المحافظة تضم نحو ١٩٨٠ طالب وطالبة بالدبلومات الفنية منها ٢٧٠ طالبًا وطالبة بالتعليم التجارى، ٨١٨ طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، ٨٩٢ طالب وطالبة بالتعليم الصناعي موزعين على ١٣ لجنة بالمدارس الثانوية الفنية.

وأشار مرغني إلى أنه، تم تجهيز جميع اللجان بالمحافظة وتطهيرها مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وعلى تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الإمتحانات.

وفى نفس السياق شدد مرغني على توفير كافة سبل الراحة باستراحات الملاحظين والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة بإمتحانات الدبلومات الفنية، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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