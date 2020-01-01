«الوادى الجديد» بلا «كورونا» لليوم الثانى على التوالى

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة أو اشتباه بجميع مراكز المحافظة، ليتوقف إجمالي الإصابات عند 522 حالة إصابة منذ بداية الأزمةواضافت اللجنة تعافي 7 حالات جديدة، وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الفرافرة المركزي والداخلة العام، ليصبح عدد المتعافين 400 حالة منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدة على انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 112 مواطن من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وحالة وفاه واحدة.وحذر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أوالعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).وناشد محافظ الوادي الجديد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ( السكر - الضغط - الأورام - الفشل الكلوي - أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.