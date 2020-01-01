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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الوادى الجديد» بلا «كورونا» لليوم الثانى على التوالى

السبت 25/يوليه/2020 - 06:14 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة أو اشتباه بجميع مراكز المحافظة، ليتوقف إجمالي الإصابات عند 522 حالة إصابة منذ بداية الأزمة

واضافت اللجنة تعافي 7 حالات جديدة، وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الفرافرة المركزي والداخلة العام، ليصبح عدد المتعافين 400 حالة منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدة على انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 112 مواطن من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وحالة وفاه واحدة.

وحذر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أوالعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشد محافظ الوادي الجديد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ( السكر - الضغط - الأورام - الفشل الكلوي - أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.
بيان إصابات
بيان إصابات

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