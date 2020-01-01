محمد الباز يكشف سر إمساك خطيب «آيا صوفيا» بالسيف خلال خطبة الجمعة

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن معنى صعود إمام مسجد آيا صوفيا، اليوم، بسيف محمد الفاتح إلى المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن في لغة الإمساك بالسيف، يكون إمساك السيف باليد اليمنى دليلا على الهجوم، وإمساكه باليسرى دليلا على حالة السلم والدفاع، أما ما فعله خطيب أردوغان أنه أمسك بالسيف باليدين، فهو يعني التأهب والإنذار.واستكمل أن هذا المشهد رسالة للعالم من تركيا، في مشهد يديره قاتل وسفاح سفاك للدماء.