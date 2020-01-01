كاملة أبو ذكرى عن مسلسل أحمد زكى: «أتمنى نسيب الفنان فى حاله»

قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إنها تعمل حاليًا على تحويل رواية «تحت المظلة» للأديب العالمى نجيب محفوظ إلى فيلم سينمائى، موضحة: «عاوز أرجع السينما بقى كفاية مسلسلات»، وتابعت: «السينما أهم وأجمل».وأضافت «أبو ذكرى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية: «فيما يخص أعمال السيرة الذاتية، أفضل نسيب الفنان في حاله، تحديدًا الفنان أحمد زكي، خاصة أن أعمال الفنانين مليئة بالأسرار، وهو ليس شخصية تاريخية أو رئيس جمهورية».وأوضحت «أبو ذكرى»، أنها منذ أن رأت تصريح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بأنه لا يرغب فى أن يتناول أحد حياة ولاده فى أعمال فنية، وهى ترفض عمل أي مسلسلات عن الفنان الراحل.