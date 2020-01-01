كاملة أبوذكرى عن جزء ثان من «بـ 100 وش»: كفاية واحد

قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إن السينارست مريم ناعوم تعمل الآن على كتابة سيناريو فيلم مأخوذ عن رواية "تحت المظلة" للأديب العالمى نجيب محفوظ إلى فيلم سينمائى، موضحة: "مستنية السيناريو وبعدها هبدأ فى اختيار فريق العمل وابدأ التصوير مباشرة".وأضافت أبوذكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أنها لن تقدم جزء ثان من مسلسل "بـ100 وش" قائلة: "معرفش شركة الإنتاج بتحضر جزء ثان ولا لا، لكن أنا مش هقدر أعمله، أنا شايفة أنه كده حلو".وتابعت المخرجة أن السينما المصرية فى حالة متدهورة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تدعم الدولة صناعة السينما لأنها وجهة مهمة للبلاد.