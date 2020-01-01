جيهان خليل تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت جيهان خليل، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تيشيرت باللون الأحمر وبنطلون جينز، ووضعت ماكياج هادئا يبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم.كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​