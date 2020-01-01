«عزل بلطيم» يستعد لإعلان «صفر» إصابات كورونا

أكد مصدر بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، أنه قد تقرر عدم استقبال حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد خروج المرضى الموجودين بها حاليا والبالغ عددهم 87 مصابا.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يسجل المستشفى صفر إصابات خلال 10 أيام تقريبا، بعد قرار عدم استقبال حالات جديدة، على أن يعود المستشفى لاستقبال المرضى من كافة التخصصات الطبية.وناشد المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.كما شددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.