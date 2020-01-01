ضبط 146 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، على مدار الأسبوع.وأسفرت جهود الحملة خلال أسبوع عن ضبط 146 قضية تموينية متنوعة تشمل: ضبط 31 قضية مخالفات المخابز البلدية، و43 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و68 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية حصة الدقيق البلدى المدعم، فضلًا عن 3 قضايا سلع مجهولة المصدر، وقضية سلع مهربة جمركيًا، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق، فضلًا عن السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.