الباز: انخفاض إصابات كورونا وارتفاع المتعافين «معجزة إلهية»

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، انخفاض أعداد مصابي كورونا في مصر، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس بـ"المعجزة الإلهية".وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، الجمعة، عن خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.ولفت "الباز"، إلى أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.