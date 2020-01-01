«الأوقاف»: مشاورات لعودة صلاة الجمعة بعد الأضحى

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك نية لعودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى.وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أنه حتى الآن لم يحدد الموعد ولا الكيفية لصلاة الجمعة وكل هذا قيد الدراسة.وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هناك مشاورات لعودة صلاة الجمعة عقب عيد الأضحى، لكن لم يوضع تصور حتى الآن، مضيفا «لا يمكن أن تختزل الخطبة في ٧ دقائق، هذا لا يقبله عاقل».