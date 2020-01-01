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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«اللقاء الأرثوذكسي»: «آيا صوفيا» يشجع إسرائيل على المساس بالمسجد الأقصي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:51 م
مجمع اللقاء الأرثوذكسي
مجمع اللقاء الأرثوذكسي في لبنان
منار أحمد
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حذر مجمع اللقاء الأرثوذكسي في لبنان من أن تصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، في صلاة الجمعة داخل آيا صوفيا واستفزازه العلني للمجتمع الدولي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المساس بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، حسبما أفاد موقع "تركيا الآن".

فيما أعرب اللقاء الأرثوذكسي- مجمع سياسي ثقافي يضم رموز الطوائف الأرثوذكسية في لبنان- عن استنكاره وتنديده الشديدين بقرار أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد وإقامة الصلاة فيه للمرة الأولى منذ 86 عاما.

وذكر المجمع اللبناني أن القرار يمثل عملا استفزازيا يخالف أسس العيش المشترك ومبادئ التسامح والسلام، خلال المؤتمر الذي نظمه اللقاء الأرثوذكسي اللبناني بعنوان "آيا صوفيا معلم من معالم التراث العالمي"، بمشاركة واسعة من ممثلي الطوائف المسيحية والقوى السياسية اللبنانية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن قرار السلطات التركية يؤجج الصراعات الدينية، ويخالف وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي أبرمها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المشاركون إلى أن القرار يُعرّض مصير المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لخطر تغيير معالمهما، حيث وفر أرضًا وذريعة للاحتلال الإسرائيلي لكي تقوم بممارسة مماثلة لما أقدمت عليه تركيا.

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