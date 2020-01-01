انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بترعة القاصد بطنطا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالغربية اليوم الجمعة، جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة القاصد بمنطقة المرشحة بمدينة طنطا.وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الغربية إشارة من مسئول غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط طفل في ترعة القاصد بمنطقة المرشحة بالقرب من شارع بطرس بطنطا يدعي "عبدالرحمن. م. أ، ١٥ عاما".وتبين خلال التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن الطفل اختل توازنه وسقط في الترعة ليفارق الحياة غرقًا.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.