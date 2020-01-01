حنان مطاوع متهمة بالسرقة فى «أمل حياتى»

استكملت الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الجديد "أمل حياتي"، وذلك بإحدى اللوكيشنات الداخلية بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة.وعلمت "الدستور" أن مخرج العمل محمد سلامة يقوم بتصوير المسلسل هذه الفترة بمنطقة جاردن سيتي حتى يوم الإثنين المقبل، على أن يستكمل تصويره يوم الثلاثاء المقبل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك في العمل الذي يتكون من عشر حلقات، والتابع لإحدى قصص مسلسل "إلا أنا" الذي يتكون من 60 حلقة.كما تبين أن قصة العمل تدور حول شخصية "أمل" التي تجسدها حنان مطاوع والتي تتهم بجريمة سرقة تدخل على إثرها الحبس للتحقيق معها، في إطار من الدراما الاجتماعية.حكاية "أمل حياتي" يشارك في بطولتها بجانب الفنانة حنان مطاوع كل من الفنان بيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.