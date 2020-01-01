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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مزارعو أراضي أسيوط يشكون من صعوبة حفر الآبار (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:40 م
مزارعو أراضي أسيوط
مزارعو أراضي أسيوط
أحلام عبدالرحمن
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تعرض مزارعو 1500 فدان بأراضى أسيوط الصخرية الذين نجحوا فى استصلاحها إلى تسعير مبالغ فى أراضيهم بلغ 120 ألف جنيه للفدان الواحد، بالرغم أن مياه الآبار لا تظهر إلا على عمق 300 متر وهم من أنفقوا على توصيل الطاقة والخدمات وتمهيد الطرق.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن شباب أراضي أسيوط الزراعية، استلموها جرداء صخرية وأصروا على زراعتها واستصلاحها وأنفقوا ملايين الجنيهات على حفر الآبار على عمق 300 متر وتمهيد الطرق وتوصيل مرافق المياه وشبكات الرى وتكاليف الأيدى العاملة، ورغم ذلك فوجئوا بلجان التفتيش التابعة للمحافظة بتسعير سعر الفدان بقيمة 120 ألف جنيه، بالرغم من أن أراضى المنيا الأوفر حظا فى الخدمات والمرافق وطبيعة التربة وغيرها لا تتعدى قيمة الفدان فيها 40 ألف جنيه.

وطالب الشباب محافظة أسيوط والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة بإعادة تسعير أراضيهم على قيمتها الصحراوية وتربتها الصخرية، والأخذ فى الاعتبار بالمجهود الكبير الذين بذلوه لاستصلاحها وزراعتها وآلاف الجنيهات التى أنفقت لتحويلها إلى أراض منتجة.

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