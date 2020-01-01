علاء الظواهري: تأخر الفيضان لن يؤثر على المياه في مصر

قال علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض حول سد إثيوبيا، إن تأخر الفيضان عن مصر 3 أسابيع بسبب إغلاق بوابات سد النهضة لن يؤثر لأن السد العالي ممتليء، ويمكنه تفادي الأثر.وأضاف «الظواهري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن التصريحات الصادرة عن إثيوبيا مستفزة، وأنها تسعى لاتفاق استرشادي غير ملزم.وتابع: «إثيوبيا دائما تضع عوائق وفي مفاوضات واشنطن رفضت التوقيع في آخر لحظة».وعن تصريح مسئول إثيوبي أنه كان من الممكن الملء في 3 سنوات، لكن مراعاة لمصالح دول المصب سيملأوا في 7 سنوات، قال الظواهري إنه وفقا لمعدل البناء تحتاج إثيوبيا من 6 لـ 7 سنوات، وإذا عجل بمعدل البناء يمكنه الملء في 5 سنوات، ولا مجال للملء في 3 سنوات.وأكد أن ما تقوم به إثيوبيا يهدد السلم والأمن العام، وإذا لما يتم التوصل لاتفاق فإن مجلس الأمن مازال منتظرا.