مدير «جمعيتي» يجتمع بمسئولي المشروع في المحافظات

عقد أحمد كمال مدير «جمعيتي» اجتماعا موسعا مع مسئولي المشروع بالمحافظات، لسرعة الانتهاء من جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء معاينات المرحلة الرابعة من المشروع.ونقل أحمد كمال خلال الاجتماع توجيهات وزير التموين بسرعة الانتهاء من كافة المعاينات المتعلقة بالمرحلة الثالثة، مؤكدا أنه تم إغلاق باب المرحلة الرابعة من التقديم لمشروع «جمعيتي» من 30 يونيو 2020، والاكتفاء بما تم تلقيه من طلبات، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس.