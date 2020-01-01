وزير الإعلام اليمني: سياسات قطر تضر بمصالح شعبنا

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء الجمعة، أن سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني، حسبما أفاد تقرير لقناة العربية.وقال الإرياني، إن قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن الدوحة تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية.وتابع: أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيدًا عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا"، لافتا إلى أن الدوحة تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية.وأضاف: "ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة".ووفقا للتقرير، كان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اتهم في وقت سابق قطر بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحًا أنه منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في البلاد.