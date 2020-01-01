في حفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة: الأغاني العالمية تبهر الجمهور (صور)

رسم نجوم فرقة أوبرا القاهرة لوحة فنية رائعة، تؤكد أهمية دور الفن في تعميق ودعم روح الانتماء عندما تغني نجوم الفرقة في ختام حفلها الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمصاحبة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا "اسلمي يا مصر"، من كلمات مصطفى صادق الرافعي، ألحان صفر علي، والتي أشعلت حماس الحضور كتحية من فناني فرقة الأوبرا إلى جيش مصر وشعبها بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة.وكان الاحتفال الذى أشرفت عليه الدكتورة إيمان مصطفى قد بدأ بروائع أغاني أفلام ديزني الشهيرة التى أبهرت الجمهور وتفاعل معها منها "فروزون، سندريلا، علاء الدين، الحديقة السرية، قصر بابل، الجميلة والوحش، بينوكيو"، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها: وقت الصيف، حلق بى إلى القمر، ماما، قصة حب، نهر القمر، عودة سورينيتو ووحيدى"، أداها إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، أمينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، أسامة علي، ليلي ابراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي.يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرا باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.