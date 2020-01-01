رئيس «التنسيق الحضاري» يكشف تفاصيل مشروع تطوير القاهرة الخديوية

قال محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن تطوير القاهرة الخديوية يعد جزءا من سلسلة العودة لروح قلب المدينة.وأضاف "أبوسعدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن المشروع يمتد من ميدان الأوبرا إلى كورنيش النيل غربًا ومن ميدان رمسيس إلى "فم الخليج" جنوبًا.وتابع: "نحن نستمتع بالقاهرة الخديوية، واستغرق العمل في تطوير القاهرة الخديوية عامين، حيث نعيد كل ما فقد من المباني وإعادة رونق المنطقة حيث تعد منطقة جذب سياحي".وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن المشروع يتضمن أحياء الدرب الأحمر والجمالية والسيدة زينب والخليفة وسور مجرى العيون وسوق العتبة.