خارج سيطرة «الأوقاف» و«الصوفية».. أضرحة ومقامات تعمل فى زمن «كورونا»

كشف أتباع الطرق الصوفية، عن أن هناك عشرات الأضرحة والمزارات لاتقع تحت سلطة وزارة الأوقاف المصرية أو مشيخة الطرق الصوفية، مما قد يتسبب في انتقال فيروس كورونا القاتل إلى زوار وقاصدي هذه المزارات.وتنتشر الأضرحة والمزارات غير الرسمية في مصر، خاصة بمحافظات الصعيد، ويقدر عددها بـ٢٠٠ ضريح على أقصى تقدير، ويسيطر على هذه الأضرحة الخلفاء والنجباء الذين يتولون المسئولية بالوراثة عن آبائهم واجدادهم واقاربهم.وكشف الشيخ محمد الشاذلي، عضو الطرق الصوفيةن أن من أبرز الأضرحة التي لاتوجد رقابة ولا سيطرة عليها أضرحة:«الشيخ عيد في مركز سنورس، والشيخ حسن بالفيوم، وأدالشيخ جماعة والشيخ هارون والشيخ كحراتة والشيخ مال هارون بسوهاج، والشيخ غراب، وراكب الحجر في القاهرة، وضريح السيدة فاطمة والسيدة زينب في أسوان، وضريح الشيخ أيمن والشيخ الرفاعي في قنا.وتابع «الشاذلي» في تصريحات خاصة: «أن هذه الأضرحة غالبيتها موجود في القرى والمناطق الريفية، لذلك لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها أو يسيطر عليها، فلا تستطيع الأوقاف أو الطرق الصوفية إحكام السيطرة ومنع الناس من زيارتها».