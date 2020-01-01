الباز: مصر قادرة على حماية حقوقها التاريخية في الوقت المناسب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر ترغب في أن يكون هناك نص ملزم لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة، وحجم المياه التي تتوفر لمصر والسودان.وأضاف الباز في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إثيوبيا ترفض أي نصوص ملزمة لها، بشأن ملء السد، قائلة: "سنراعي حقوق مصر والسودان دون نصوص"، لافتا إلى أن هذا هو الوضع الأخير على الأرض.وتابع الباز: "في الحقيقة أن مصر تمتلك ما يجعلها تحصل على ما تعتقد في الوقت المناسب"، موضحا أن حديث الرؤساء هو قرارات في النهاية، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أمس الخميس، أكد فيها أن مصر قادرة على اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها التاريخية.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.