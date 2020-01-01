مفتى الجمهورية: الله لن يخذل مصر أبدًا لأنه ذكرها فى القرآن

هنأ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بقيادة مصطفى مدبولي، والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك.وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا وقت الأزمات، ويعلم أن الله يعطي ما لا يتصوره العقل في وقت الشدائد والأزمات.وأوضح أن هناك عناية إلهية لخصوصية مصر، أخذًا من النصوص الشرعية التي ذكرت مصر في أكثر من موضع في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن هناك عناية إلهية نستمسك بها فضلا عن العمل بالأسباب، مؤكدًا أن الله لن يخذل مصر أبدًا لأنه ذكرها في القرآن، وأهلها في رباط في كل مناحي الحياة.