عاصم الدسوقي: السيسي أعاد سياسات ثورة يوليو لحفظ كرامة المصريين

أكد عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أن كل من أضير من سياسات الرئيس جمال عبدالناصر ساهم في حملات تشويهه، وعلى رأس هؤلاء الإخوان والإقطاعيين ورؤساء الأحزاب، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد سياسات ثورة يوليو بطريقة مختلفة لحفظ كرامة المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية.وقال «الدسوقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار» إن حادث المنشية بنى خصومة قوية بين عبد الناصر والإخوان، لافتا إلى أن عبدالناصر دائما كان يدافع عن كرامة المصريين، وأنه شارك في ثورة 23 يوليو ليس طمعا في شيء وإنما لحفظ الانحياز للشعب.وأضاف أن شعارات «حرية وكرامة وعيش» من شعارات ثورة 23 يوليو، وتم ترديدها في 25 يناير و30 يونيو وهذا يعني أن الشعب حُرم من هذه الأشياء بعد رحيل عبد الناصر، ولهذا خرج المصريون للمطالبة بها مرة أخرى.