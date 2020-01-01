المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020.

2020

جدول صرف المعاشات لشهر أغسطس 2020

ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية فى عمليات الصرف





وكان اللواء جمال عوض أكد على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية، حفاظًا على صحتهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف خوفًا من التكدس والازدحام على منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.



ويعتبر الإقبال كبير من قبل أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلي، بحسب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لذلك ستتم إتاحة صرف المعاشات صباح اليوم الخميس المقبل.



وتهدف تلك الإجراءات إلى التيسير على أصحاب المعاشات، الذين يبلغ أعددهم ما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش، منهم الاجتماعي 3.481 مليون مواطن يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، إضافة إلى 3.193 مليون مواطن بصرف معاشاتهم عن طريق البريد بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.



وبدأت صرف المعاشات، الخميس، في جميع منافذ البريد المصري، وتبدأ اليوم السبت الصرف من ماكينات الصراف الآلي في البنوك.وقسمت الوزارة خطة صرف المعاشات للمواطنين من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد التي أعلنت عنها الوزارة في البيان وهي كالآتي:قالت إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الصرف لمن كانت معاشتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه يكون بداية من الخميس من منافذ الهيئة القومية للتأمينات، حيث تعمل بشكل استثنائي رغم إجازة ثورة 23 يوليو، وعلى أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.وأضافت إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن من كانت معاشاتهم أقل من ألفي جنيه قبل زيادة يونيو 2020، سيصرفون يومي الأحد والإثنين (26 - 27 يوليو 2020) من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.وأوضحت الهيئة القومية للتأمين، على أن يتم صرف المعاشات لأصحابها مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء (28 - 29 يوليو 2020) من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.