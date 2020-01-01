المفتى يدعو للتعامل الأخلاقى مع الأضاحى

دعا فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المقبلين على القيام بشعيرة الأضحية، إلى التعامل الأخلاقي مع الذبيحة.وقال مفتي الجمهورية خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا يجب أن يتم ضرب الأضحية والتعامل معها بمثل المشاهد التي ننظر إليها بأسى شديد، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف فضيلة المفتي: "نرى مآسي عندما يقوم الناس بالذبح بأنفسهم، والحقيقة أن كل ما يؤدي للمعاني الحضارية الراقية، دعا الرسول إليه، فيجب حسن معاملة الأضحية، وألا تذبح أضحية أمام أخرى، وبعد الذبح ينبغي أن يحافظ على البيئة".وأردف: "الأضحية قربان لله عز وجل، فينبغي أن تحسن إلى الأضحية"، موضحا أن الأضحية تقتصر على بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل الغنم والبقر والإبل".وتابع: "ذبح دجاجة، لا تكون ضحية، وإنما يكون تصدق بالطعام وليس أضحية"، مؤكدا أن من من نوى الحج، وحالت جائحة كورونا دون ذلك له الأجر.