رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتى يدعو للتعامل الأخلاقى مع الأضاحى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:56 م
الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
دعا فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المقبلين على القيام بشعيرة الأضحية، إلى التعامل الأخلاقي مع الذبيحة.

وقال مفتي الجمهورية خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا يجب أن يتم ضرب الأضحية والتعامل معها بمثل المشاهد التي ننظر إليها بأسى شديد، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف فضيلة المفتي: "نرى مآسي عندما يقوم الناس بالذبح بأنفسهم، والحقيقة أن كل ما يؤدي للمعاني الحضارية الراقية، دعا الرسول إليه، فيجب حسن معاملة الأضحية، وألا تذبح أضحية أمام أخرى، وبعد الذبح ينبغي أن يحافظ على البيئة".

وأردف: "الأضحية قربان لله عز وجل، فينبغي أن تحسن إلى الأضحية"، موضحا أن الأضحية تقتصر على بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل الغنم والبقر والإبل".

وتابع: "ذبح دجاجة، لا تكون ضحية، وإنما يكون تصدق بالطعام وليس أضحية"، مؤكدا أن من من نوى الحج، وحالت جائحة كورونا دون ذلك له الأجر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» توضح حقيقة خطبة الجمعة فى 7 دقائق.. وتحذر المخالفين

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة.. أسماء رؤساء المباحث

تامر حبيب لـ منة شلبي: «بحبك حب محدش عرفه ولا صادفه» (فيديو)

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

نجم الساعة

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

صدور رواية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة نرمين عِشرة

اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو.. الأحد

مصطفى عبيد: على المثقفين أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الديني (حوار)