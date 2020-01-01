رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: الإخوان وراء حملات تشويه عبدالناصر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:55 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مازال حيًا في أذهان المصريين، لأننا كنا أمام رئيس كل همه الشعب.

وقال «الباز» خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «جمال عبدالناصر ليس رجلًا أسطوريًا، لكنه رئيس اشتغل بإمكانيات عصره، وانحاز للشعب والعدالة الاجتماعية.. في أجيال كتير وصلها أن عبدالناصر الرجل بتاع الهزايم، واللي كان فاتح السجون سلخانات».

وأضاف: «جماعة الإخوان الإرهابية وقفت خلف حملات تشويه عبدالناصر، وأبوالعلا ماضي كتب مقالًا في جريدة العربي عن جنازته، وناقش حب الناس له وتحدث عن مقولة الإخوان (بيننا وبينهم الجنائز)، ففوجئ بيوسف ندا وهذا الرجل كان أقرب إلى وزير مالية الإخوان، وأحد الأضلع الكبيرة في الجماعة، يتصل به ويطلب مقابلته، وعندما التقاه قال إزاي تكتب الكلام دا، وقال له إن كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي لم تؤلفه هي وإنما هو من كتبه وأنه نسج فيه قصصًا خيالية عن تعذيبها بسجون عبدالناصر».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

«الأوقاف» توضح حقيقة خطبة الجمعة فى 7 دقائق.. وتحذر المخالفين

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

نجم الساعة

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

صدور رواية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة نرمين عِشرة

اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو.. الأحد

مصطفى عبيد: على المثقفين أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الديني (حوار)