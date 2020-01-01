محمد الباز: الإخوان وراء حملات تشويه عبدالناصر

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مازال حيًا في أذهان المصريين، لأننا كنا أمام رئيس كل همه الشعب.وقال «الباز» خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «جمال عبدالناصر ليس رجلًا أسطوريًا، لكنه رئيس اشتغل بإمكانيات عصره، وانحاز للشعب والعدالة الاجتماعية.. في أجيال كتير وصلها أن عبدالناصر الرجل بتاع الهزايم، واللي كان فاتح السجون سلخانات».وأضاف: «جماعة الإخوان الإرهابية وقفت خلف حملات تشويه عبدالناصر، وأبوالعلا ماضي كتب مقالًا في جريدة العربي عن جنازته، وناقش حب الناس له وتحدث عن مقولة الإخوان (بيننا وبينهم الجنائز)، ففوجئ بيوسف ندا وهذا الرجل كان أقرب إلى وزير مالية الإخوان، وأحد الأضلع الكبيرة في الجماعة، يتصل به ويطلب مقابلته، وعندما التقاه قال إزاي تكتب الكلام دا، وقال له إن كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي لم تؤلفه هي وإنما هو من كتبه وأنه نسج فيه قصصًا خيالية عن تعذيبها بسجون عبدالناصر».