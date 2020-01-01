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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

147 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:51 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 3407 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة- في بيان لها اليوم- إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 46 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8719 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بإعادة إغلاق عدد من القطاعات الاقتصادية والسياحية والمنشآت العامة لمدة أسبوع ابتداء من الإثنين المقبل، بهدف السيطرة على انتشار الوباء والتأكد من حسن وصحة التدابير الوقائية المعتمدة، وتشمل الملاهي والنوادي الليلية والمسابح الداخلية، والحفلات اليومية التي تقام على الشواطئ والمسابح، والحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها.

كما تضمنت التوصيات إغلاق المسارح وصالات السينما ومراكز الألعاب الإلكترونية وملاهي الأطفال والصالات الرياضية والأسواق الشعبية ومراكز المناسبات الدينية والاجتماعية، مع تكليف الأجهزة المختصة في الدولة بالتشدد في مراقبة التزام المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية من طاقتها.

وطالبت اللجنة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بالتزام أماكن إقامتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى مع تجنب مخالطتهم.

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