أكاديمية الفنون ترد على دعاوى التحرش بالطالبات

أثارت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بشأن تعرض بعض طالبات المعهد العالي للسينما من إيذاء جراء محاولات البعض للتحرش بهن.من ناحيته، أصدر الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، بيانًا رسميًا، من خلال إدارة الأكاديمية والتي قالت "إن هناك قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائيا".وأكدت إدارة الأكاديمية أنها على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائها الطلاب والطالبات بالأكاديمية.ووعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات، فلا تهاون في حماية بناتها.كما أوضحت إدارة الأكاديمية أنه "لم تتقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى من هذا النوع، والذي سوف يقابل بكل حزم نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا السلوك مهما كانت درجته".وشددت مرة أخرى على وقوفها بجانب أبنائها الطلاب والطالبات بالأكاديمية ووعدتهم بالاستجابة السريعة لأي شكوى تقدم لهم.واختتمت البيان: "أبناؤنا هم شباب الغد حماة الوطن وبناتنا هن درر تيجاننا وهن مستقبل أسرنا ورعايتهم وحمايتهم جميعًا في مقدمة أولوياتنا".