مياه الصرف تغرق شوارع بشتيل.. والأهالي: «عايشين في معاناة»

أغرقت مياه الصرف الصحي والمجاري شوارع ومنازل منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، خاصة شوارع سلمان أحمد الشويخ ومدرسة الجيل الجديد، والتي تطرقت للمحال وعدد من البيوت، والتي تسببت في إعاقة حركة المارة في الشارع خاصة وأن تلك الشوارع يوجد بها أسواق للخضار والفاكهة.واستغاث أهالي المنطقة والمسؤولين والجهات المعنية من مسئولي حي المنطقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة وأنها تسببت في عرقلة حركة السير والمواطنين بالمنطقة خاصة من هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة."إحنا عايشين فى معاناة" هكذا بدا أحد سكان المنطقة حديثه عن المعاناة التي يعيشها سكان المنطقة، مؤكدا أن الشوارع غارقة في مياة الصرف الصحي والمجاري منذ العديد من الأيام ولم يتم حل الأزمة.ومن جانبه قال محمد علي، أحد سكان المنطقة أن الصرف الصحي أغرق شارع سلمان أحمد الشويخ المتفرع من حفني راجع أمام مدرسة الجيل الجديد، وهو أحد الشوارع الحيوية التي يكثر فيها الحركة ومارة المواطنين خاصة الأطفال.فيما أوضح نجيب الفولي، أنه علاوة على أن مياه الصرف الصحي تغرق الشوارع فإن المياه مقطوعة وتستمر لعدة أيام، وطالب المسؤولين بوجود حل سريع لمشكلة مياه الصرف الصحي والمجاري بشوارع المنطقة.