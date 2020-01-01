المفتي: مصر لها خصوصية في القرآن

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشعب المصري يقف دائما داعما لبلده، وهذا الشعب يستشعر الأمن والأمان، وخلف الأمن والأمان هناك جنودا وهبوا حياتهم وأرواحهم فداء للوطن.وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك خصوصية لمصر في القرآن، فقد ذكرها الله في كتابه بما لم يذكر به بلدا آخرا".وأردف مفتي الجمهورية، أن العناية الإلهية متجسدة في وقت الشدة والرخاء، حيث تجد الأمور تحل بل أسباب واضحة لذلك.وهنأ المفتي، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى قائلا كل عام والشعب المصري بألف صحة وعافية، ومن لم يستطع أن يذهب إلى الحج فليتشبه بالحاج.وأوصى المفتي، المواطنين بالطبطبة على الوالدين، قائلا: "أولى الناس بالطبطبة الوالد والوالدة، والقيمة العليا للاحتضان، هو الاحتضان المعنوي والمادي، فأرجو من الأبناء النظرة إلى الوالدين".وأوضح أنه لا يوجد مانع أن يشتري الوالد أضحية لولده أو يشتري الولد أضحية لوالده.